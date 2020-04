Clémence Botino: Son règne de Miss France prolongé ? L'idée de Sylvie Tellier...

Son rôle de Miss France aura malheureusement été rapidement contrarié ! Le 14 décembre 2019, Clémence Botino était sacrée par les Français lors de l'élection qui s'est tenue à Marseille. A seulement 22 ans, la jolie Guadeloupéenne succédait ainsi à Vaimalama Chaves et pouvait alors entamer son tour de France. Du moins jusqu'au mois de mars. En raison de l'épidémie de coronavirus, ses activités ont en effet toutes été suspendues, de quoi s'interroger sur la suite des événements.

L'humoriste Jarry a d'ailleurs mis les deux pieds dans le plat ce lundi 6 avril 2020 à l'occasion d'un live sur Instagram avec Sylvie Tellier. "Cette année la pauvre Miss France elle est confinée chez elle, elle ne fera pas le tour de France et tout", lui a-t-il lancé. Une remarque à laquelle la maman de trois enfants a répondu en se voulant rassurante. "Pour le moment, elle est en Guadeloupe, chez ses parents, au soleil avec la piscine et les bons petits plats de maman, elle n'est pas si mal", a-t-elle confié. Mais, consciente que sa nouvelle protégée se voit empêchée de jouer son rôle de Miss pour une durée indéterminée, Sylvie Tellier a expliqué envisager plusieurs possibilités pour qu'elle puisse se rattraper. "Après c'est vrai que si ça devait durer très très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans, parce que c'est sûr que c'est dur", a-t-elle reconnu.

A noter que la prochaine élection Miss France est d'ores et déjà compromise par l'épidémie de coronavirus. Et pour cause, alors que les élections départementales avaient débuté, les régionales se retrouvent pour l'heure en suspens. Mais là encore, la patronne du comité a une solution. Interviewée par Télé Loisirs, elle assurait être en plein travail de réorganisation. "On est en train de mettre en place un système d'inscription en ligne pour les candidates où elles vont faire leur vidéo de présentation de chez elle, on va leur demander de faire deux à trois pas de catwalk dans leur jardin, ou leur appartement", a-t-elle révélé. Affaire à suivre...