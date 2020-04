Sylvie Tellier encore enceinte ? Son baby bump bien étrange...

Sylvie Tellier est sur un petit nuage. En cette période de confinement, la directrice du comité Miss France a eu le bonheur d'annoncer sa nouvelle grossesse ce mercredi 1er avril 2020 à l'aide d'une photo d'elle, le ventre déjà très arrondi. "Je suis ravie de vous annoncer que la famille va encore s'agrandir !", a-t-elle inscrit en légende de sa publication sur Instagram. Il s'agira là de son quatrième enfant, elle qui est déjà la maman de Margaux (6 ans), Oscar (9 ans) et Roméo (1 an).

Une belle annonce qui paraît tout de même surprenante, car, présente chaque soir en live depuis deux semaines, Sylvie Tellier n'a jamais montré aucun signe qu'elle était enceinte. Et ça, les internautes l'ont vite constaté après s'être souvenus de la date du jour... Eh oui, la jolie blonde de 41 ans a en réalité joué un petit tour à ses fans et n'a pas hésité à leur faire croire qu'elle attendait un heureux événement dans le but de réaliser... un poisson d'avril mémorable !

Un pari réussi puisqu'ils sont nombreux à être tombés dans le panneau, à commencer par ses amis célèbres. En effet, Laurie Cholewa, Chris Marques, Laurent Maistret ou encore Élodie Clouvel se sont empressés de la couvrir de félicitations en commentaires avant de découvrir le pot aux roses grâce aux anonymes. "C'est bizarre, le parquet s'ondule au même endroit que votre ventre...", "Hier toute plate et aujourd'hui arrondie, c'est du rapide, ta grossesse lol", "Blagueuuuuse ! Mais j'ai failli y croire", "Beau poisson d'avril !", peut-on lire entre autres.

Vous l'aurez compris, tous les coups sont permis ce 1er avril 2020, et ce, même en confinement !