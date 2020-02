Clémence Botino (Miss France 2020) : "Je ne voulais pas être élue" (EXCLU)

Plus de deux mois après son élection, Clémence Botino semble avoir totalement pris ses marques en tant que reine de beauté nationale. Le 29 janvier 2020 à l'occasion d'une interview accordée à Purepeople.com, la jolie Guadeloupéenne a accepté de laisser tomber le masque parfait de Miss France pour s'accorder quelques fous rires dans l'interview décalée intitulée 10 secondes pour...

C'est donc en toute transparence que la jeune femme de 23 ans nous a confié avoir eu un gros coup de chaud juste avant le début du spectacle, qui s'est déroulé le 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille : "Juste avant le show, j'ai dit à Miss Réunion, Morgane Lebon : 'Je ne veux pas gagner Miss France. Moi, après, je veux rentrer chez moi avec ma famille !'", explique-t-elle en guise d'anecdote sur cette fameuse soirée.

Quand on lui demande pourquoi le mot "Indienne" est associé à son nom dans Google, Clémence Botino éclate de rire : "Ah bon ?! Vous m'apprenez quelque chose !" Pourtant, il y a une raison très sérieuse à cela : "Il y a beaucoup de métissage en Guadeloupe et c'est vrai qu'il y a des Indiens qui sont là depuis le XIXe siècle et ma mère est originaire justement de ces Indiens. Ce sont des Indiens antillais, mais, du coup, ça explique mon métissage et ça explique l'Indienne sur Google...", raconte la belle, très étonnée.

Après avoir rejoué la scène de son élection et révélé son talent caché, Clémence Botino s'est transformée en professeur de salsa pour nous montrer quelques pas de cette danse qu'elle apprécie tout particulièrement. Elle n'a pas non plus hésité à expliquer les secrets du "coucou main", ni à révéler les trois dernières photos prises avec son téléphone portable...

Une interview à découvrir en vidéo.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.