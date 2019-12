Miss France 2020 : Lou Ruat déjà prête pour Miss Univers

Lou Ruat (Miss Provence) n'a pas remporté Miss France 2020, à l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée au dôme de Marseille, le 14 décembre 2019. Mais la première dauphine de Clémence Botino a tout autant séduit le public qui a voté pour elle à 30,66%, contre 31,95% pour notre nouvelle reine de beauté. Elle ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin.

Mardi 17 décembre 2019, la belle blonde de 19 ans a accordé une interview à France Bleu. Et Lou Ruat a annoncé qu'elle souhaitait participer à un nouveau prestigieux concours de beauté : "J'espère être appelée pour un concours international comme Miss Univers par exemple. J'adorerais." Elle a ensuite évoqué l'"ascenseur émotionnel" qu'elle a vécu le soir de l'élection : "J'étais dans le duo final, j'avais le public avec moi. Forcément c'était une déception, il ne faut pas être hypocrite : je voulais la couronne comme toutes les autres et comme Miss Guadeloupe qui elle a été élue."

Depuis la fin de l'élection, la jeune étudiante en éco-gestion enchaîne les interviews. A nos confrères de Télé Loisirs, elle a révélé recevoir de nombreux messages positifs et "même des demandes en mariage". Comme tout le monde, elle a aussi le droit à son lot de critiques. Certains ont par exemple remis en cause son discours et l'ont notamment qualifiée de "coquille vide". "En étant à domicile à Marseille, j'avais évidemment une petite pression de ne pas décevoir le public (...) Certains amis m'ont dit que j'avais buggé pendant mon discours, c'est juste que je n'arrivais pas à parler tellement les gens applaudissaient et criaient", s'est-elle défendue.