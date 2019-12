Miss France 2020 : Lou Ruat traitée de "coquille vide", réplique

Même si elle n'a pas remporté l'élection de Miss France 2020, la jolie Lou Ruat a vu sa vie basculer. Déjà très suivie sur les réseaux sociaux, l'étudiante de 19 ans a vu son nombre d'abonnés grimper en flèche. Sur la Toile, elle est au coeur de tous les sujets de conversation et vole même un peu la vedette à la grande gagnante Clémence Botino. Une notoriété surprise sur laquelle la première dauphine a accepté de revenir pour Télé Loisirs.

"C'est incroyable ! Je n'aurais jamais cru qu'il y ait un tel engouement autour de moi. Je reçois énormément de messages en privé auxquels je ne peux pas encore répondre", s'enthousiasme la jolie Miss Provence. Vivement sollicitée par son imposant fan club, Lou Ruat s'étonne de la confiance de certains : "J'ai pu lire des messages très gentils et même des demandes en mariage !", s'exclame-t-elle en riant.

Malgré le soutien apparent du public le soir de l'élection, la belle blonde a, elle aussi, reçu son lot de critiques. De nombreuses personnes ont notamment remis en cause son discours, la qualifiant par la suite de "coquille vide". Toujours auprès de Télé Loisirs, Lou Ruat se défend : "En étant à domicile à Marseille, j'avais évidemment une petite pression de ne pas décevoir le public (...) Certains amis m'ont dit que j'avais buggé pendant mon discours, c'est juste que je n'arrivais pas à parler tellement les gens applaudissaient et criaient !" Si la jeune Vauclusienne n'a pas remporté la couronne nationale, elle a en revanche fait exploser l'applaudimètre.

Aujourd'hui, Lou Ruat relâche la pression et retrouve ses proches pour des instants de calme bien mérités. Pour autant, elle ne perd pas de vue son nouveau statut : "Je prends conscience de mon rôle donc je vais me poser pour y réfléchir. J'aimerais vraiment être appelée pour participer à un concours international comme Miss Univers et représenter la France si l'organisation Miss France me le permet. Je vais sûrement accompagner Miss France lors des élections régionales en compagnie des autres dauphines."

C'est tout le bonheur qu'on lui souhaite !