Miss France 2021 : Photos des 29 Miss régionales en bikini, elles sont sublimes !

Initialement prévue le 12 décembre 2020, l'élection de Miss France 2021 a été reportée au samedi 19 décembre. Cette année, 29 Miss régionales vont défiler dans l'espoir de succéder à Clémence Botino, notre reine de beauté actuelle. À quelques semaines du grand soir, après un shooting en petite robe rouge dénudée aux épaules, les belles ont pris la pose en bikini dévoilant des silhouettes zéro défaut.

Le concours Miss France 2021 a un goût particulier. Covid-19 oblige, pas de voyage à l'autre bout du monde pour les jeunes reines de beauté, mais un séjour à Versailles, et donc pas de photos en bikini avec décor paradisiaque en fond. A la place, elles ont chacune pris la pose en maillot de bain une ou deux pièces... dans un studio. Des circonstances qui n'entachent en rien les superbes sourires des Miss régionales, chacune bien décidée à être couronnée Miss France !

La grande soirée qui se déroulera au Puy-du-Fou sera, comme à chaque fois, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. Un duo mixte à l'animation pour un jury 100% féminin, composé exclusivement d'anciennes Miss France. Iris Mittenaere (Miss France 2016) le présidera et sera accompagnée de Linda Hardy (1992), Elodie Gossuin (2001), Sonia Rolland (2000), Vaimalama Chaves (2019), Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991) et Flora Coquerel (2014). Si trente autres reines de beauté participeront à la cérémonie d'ouverture, deux stars du comité seront absentes pour raisons personnelles : Laury Thillemann et Marine Lorphelin, dont la soeur représente cette année la Bourgogne.

Cette année, deux régions ne seront pas représentées lors du concours Miss France. À Tahiti, l'élection régionale n'a pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire. Enfin, Naïma Dessout portait les couleurs de Saint-Martin/Saint-Barthélémy mais elle a été disqualifiée au niveau national après la divulgation de photos jugées non conformes.

Les 29 candidates :

Miss Mayotte : Anlia Charifa, 23 ans, 1,77 m, étudiante en master de marketing digital et s'est spécialisée en master création audiovisuelle

Miss Midi-Pyrénées : Emma Arrebot-Natou, 19 ans, 1m79, étudiante en commerce international

Miss Rhône-Alpes : Anaïs Roux, 23 ans, 1,73 m, étudiante en cinquième année d'ostéopathie

Miss Nouvelle-Calédonie : Louisa Salvan, 19 ans, 1,74 m, étudiante à l'UNC (Université de Nouvelle-Calédonie) et est en première année de licence sciences de la vie et de la Terre

Miss Côte d'Azur : Lara Gautier, 22 ans, 1m74, étudiante en dernière année de master en sciences du marketing

Miss Bretagne : Julie Foricher, 23 ans, 1m78, titulaire d'un bachelor en tourisme

Miss Pays de La Loire : Julie Tagliavacca, 24 ans, 1,74 m, diplômée d'un master de marketing international

Miss Auvergne : Géromine Prique, 21 ans, , 1,70 m, étudiante en droit des affaires à l'Université Clermont Auvergne

Miss Martinique : Sephorah Azur, 23 ans, 1,78 m, étudie actuellement pour devenir "psychologue pour enfants ou dans le domaine de l'immigration"

Miss Centre Val-de-Loire : Cloé Delavalle, 23 ans, 1,71 m, infirmière en neurologie

Miss Champagne-Ardenne : Gwenegann Saillard, 21 ans, 1,70 m, étudiante en deuxième année d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne

Miss Picardie : Tara de Mets, 21 ans, 1,79 m, étudiante en quatrième année de médecine

Miss Bourgogne : Lou-Anne Lorphelin, 23 ans, 1,71 m, étudiante en marketing et business

Miss Alsace : Aurélie Roux, 24 ans, 1,72 m, technicienne de laboratoire

Miss Languedoc-Roussillon : Illana Barry, 19 ans, 1,76 m, étudiante en première année d'une licence de gestion

Miss Guyane : Héléneschka Horth, 23 ans, 1,74 m, titulaire d'un Bachelor in Business & Managemen

Miss Guadeloupe : Kenza Andreze-Louison, 20 ans, 1,75m, étudiante en licence de géoscience

Miss Lorraine : Diane Febvay, 19 ans, 1,77 m, étudiante en deuxième année de droit à Metz

Miss Nord-Pas-de-Calais : Laura Cornillot, 24 ans, 1,78 m, étudiante en communication et en marketing digital.

Miss Ile-de-France : Lara Lourenço, 18 ans, 1,71 m, étudiante en BTS commerce international option luxe

Miss Wallis et Futuna : Mylène Halemai, 19 ans, 1,77 m, joueuse de tennis professionnelle

Miss Poitou-Charentes : Justine Dubois, 24 ans, 1,74 m, étudiante en en achats internationaux

Miss Normandie : Amandine Petit, 23 ans, 1m75, étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques

Miss Limousin : Léa Graniou, 20 ans, 1,71 m, suit des études pour devenir éducatrice de jeunes enfants

Miss Aquitaine : Leïla Veslard, 18 ans, 1,76 m, Baccalauréat Littéraire

Miss Provence : April Benayoum, 21 ans, 1m76, étudiante en bachelor commerce et marketing

Miss Corse : Noémie Leca, 19 ans, 1,78 m, en deuxième année de soins infirmiers

Miss Réunion : Lyna Boyer, 21 ans, 1m73, étudiante en troisième année de licence en Management

Miss Franche-Comté : Coralie Gandelin, 23 ans, 1,72 m, étudiante en cinquième année de médecine vétérinaire