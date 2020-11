Miss France 2021 : Louisa Salvan est Miss Nouvelle-Calédonie 2020

Le 31 octobre dernier, à Païta, la Nouvelle-Calédonie a élu sa nouvelle ambassadrice. Parmi les huit candidates à se présenter, c'est Louisa Salvan qui a été élue. À 19 ans, elle succède ainsi à Anaïs Toven, couronnée l'année dernière.

Louisa Salvan étudie à l'UNC (Université de Nouvelle-Calédonie) et est en première année de licence sciences de la vie et de la Terre. Comme le rapporte le média La 1ère, la jolie brune souhaite devenir "professeure des écoles" même si remporter l'écharpe de Miss fait partie de ses rêves depuis son plus jeune âge. "Je me levais le matin plus tôt pour regarder Miss France en direct", a-t-elle confié.

Passionnée et fervente défenseuse des animaux, Louisa a choisi tout naturellement de représenter l'association La Bande à Nounou pour son élection, afin de "contribuer à la recherche de familles pour les animaux errants ou maltraités en Nouvelle-Calédonie", comme elle l'a expliqué dans son portrait filmé par le Comité régional. Son titre en poche, elle compte poursuivre le combat plus intensément. "Je compte y aller à fond, aller jusqu'au bout et faire le plus de choses possible cette année", a-t-elle déclaré au micro de la chaîne Open TV.

Louisa Salvan devra défendre ses convictions le 19 décembre prochain au Puy-du-Fou face au reste des prétendantes pour devenir Miss France. Elle participera également au voyage de préparation à la fin du mois de novembre. Contrairement aux années précédentes, les candidates ne s'envoleront pas vers une destination paradisiaque mais auront à se déplacer qu'à quelques kilomètres de Paris, à Versailles. Le comité Miss France y a privatisé un hôtel de luxe pour qu'elles y suivent des cours de bonnes manières, de défilé et de culture générale.