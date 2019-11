Miss France 2020 : Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie 2019, canon en maillot

Le 14 décembre prochain, au Dôme de Marseille, Anaïs Toven, Miss Nouvelle-Calédonie 2019, tentera de décrocher l'écharpe de Miss France pour succéder à notre belle Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Elle sera opposée à 29 autres jeunes demoiselles, toutes venues représenter leur région avec fierté.

Anaïs Toven est une sérieuse candidate au titre national tant convoité. Sur son compte Instagram, la reine de beauté mise tout sur le charme de son île natale. Ainsi, elle prend souvent la pose en maillot de bain, dans l'eau turquoise des plages réunionnaises. Comme ses rivales, la jeune femme est doté d'un corps sublime, sculpté par des années de natation en compétition. Parée d'un bikini jaune et d'un chapeau de cow-boy des plus pittoresques, Anaïs resplendit de beauté sur son feed, regardé quotidiennement par plus de 4 800 abonnés.

Proche de la nature, la belle étudie actuellement en licence de Sciences de la vie et de la Terre, à l'université de Nouville. Pas étonnant que son île, berceau d'une nature luxuriante, soit le parfait endroit pour partager les valeurs environnementales qui lui tiennent tant à coeur.

Mi-novembre, Anaïs Toven s'envolera pour Tahiti, afin de suivre le stage annuel des Miss France en compagnie de Sylvie Tellier ainsi que toutes les autres Miss régionales.