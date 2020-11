Miss France 2021, le voyage de préparation annulé : la destination de secours dévoilée

Le comité Miss France ne se laisse pas abattre par l'épidémie de coronavirus. Pour assurer aux candidates une bonne aventure mais aussi la sécurité, il a été décidé de revoir la destination du fameux voyage de préparation, lequel devait au départ de dérouler en Guadeloupe. Cette année, les 29 prétendantes à la couronne s'apprêteront beaucoup plus près de la métropole et à seulement quelques kilomètres de Paris : à Versailles.

Une destination qui fait beaucoup moins rêver que les précédentes années. On se souvient qu'en 2019, les candidates avaient pu s'envoler à Tahiti. Encore avant, c'est l'île Maurice qui avait été choisi pour préparer la cérémonie. Le comité a également emmené ses Miss en Californie, à la Réunion ou encore en République Dominicaine.

Beaucoup moins exotique, le voyage à Versailles se voudra mémorable malgré tout. Pour cela, le luxueux Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace a été privatisé à compter de la fin du mois de novembre (hôtel 5 étoiles où la nuit dépasse les 300 euros). Sur place, les traditionnels reportages seront tournés et le programme reste inchangé pour les candidates qui devront suivre des cours de bonnes manières, de défilé et de culture générale. Leurs photos et vidéos officielles y seront également réalisées.

Évidemment, un protocole sanitaire sera mis en place pour ne faire prendre aucun risque. "Malgré cette conjoncture, l'Organisation Miss France souhaitait leur faire découvrir un lieu emblématique de notre patrimoine, tout en mettant en place des mesures sanitaires exceptionnelles pour leur permettre de vivre pleinement leur aventure dans un contexte de sécurité optimale", a expliqué le comité Miss France au Parisien. Sylvie Tellier, la patronne de l'organisation, se réjouit quant à elle du choix de Versailles pour cette semaine de préparation. "Quel meilleur écrin pour vivre la vie de château qu'un hôtel 5 étoiles situé à proximité du parc du château de Versailles. C'est un hôtel centenaire ayant accueilli des célébrités, de Marcel Proust à Sacha Guitry, Jacques Brel ou encore des grandes fortunes mondiales telles que John Rockefeller et Paul Getty".

Les téléspectateurs pourront découvrir les images de ce "voyage" le soir du 19 décembre prochain, au moment de l'élection Miss France au Puy-du-Fou.