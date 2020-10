Miss France 2021 : Sephorah Azur élue Miss Martinique 2020, le nouvel espoir de l'île

Embêté par les récentes révélations d'Ambre Bozza, élue Miss Martinique 2019, le comité régional va désormais de l'avant avec Sephorah Azur, la nouvelle ambassadrice de l'île. La jeune femme de 23 ans a été élue samedi 24 octobre 2020 dans un hôtel de Fort-de-France. En raison de la crise sanitaire, les conditions furent quelques peu particulières : une soirée à huit clos sans média et moins de trente spectateurs.

En plus de devoir gérer la Covid-19, le comité a eu la lourde tâche de tout organiser sans la moindre aide financière, d'où le peu de candidates à se présenter, seulement six pour cette édition 2020. Un moindre mal pour Sephorah Azur, laquelle a pu nouer des liens d'amitié avec ses concurrentes. "J'espère qu'elle va continuer à travailler pour devenir meilleure et prendre la couronne pour tous les Martiniquais et nous cinq seront toutes là pour la porter et la soutenir", a déclaré sa 2e dauphine, Jade Ravenet, pour Martinique 1ère.

Même dans ses rêves les plus fous, Sephorah n'avait pas imaginé être élue de cette manière. "Si on m'avait dit que ça se passerait comme ça l'an passé, je n'y aurais pas cru. Mais ça prouve que quand on veut quelque chose on peut l'atteindre malgré les circonstances autour et j'en suis fière quand même", a confié Sephorah Azur pour la chaîne. La jolie Miss a de quoi être fière étant donné qu'il s'agissait de la troisième fois qu'elle participait au concours. Les habitants de l'île comptent désormais sur elle pour gagner la compétition nationale le 12 décembre prochain. Il s'agirait alors d'une grande première pour la Martinique. "On a jamais encore eu de Miss France, il faut qu'on soit tous solidaire, et j'aimerai montrer à la France entière qu'on est capable d'atteindre un but", a-t-elle conclu pleine d'espoir.