Miss France 2021: Géromine Prique est Miss Auvergne 2020... après deux défaites !

Depuis samedi, Géromine Prique est la nouvelle Miss Auvergne, entrant ainsi en lice pour la prochaine élection de Miss France, le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou. La jeune femme de 21 ans a été élue parmi quatorze candidates au Puy-en-Velay. Une véritable surprise pour elle qui n'en est pas à son premier coup d'essai. En effet, c'est la troisième fois que Géromine convoitait la couronne de sa région.

"La première année, je n'avais pas été classée. La deuxième année j'avais fini deuxième dauphine et cette année c'était la bonne", a-t-elle confié à France 3 Auvergne-Rhônes-Alpes. Et d'ajouter que cela fait bien plus longtemps qu'elle s'intéresse à l'univers des Miss. "Petite j'ai toujours regardé les concours de Miss France. C'est un rêve de petite fille. On dit que c'est inaccessible jusqu'à ce que l'on fasse. Il suffit d'y croire".

Elle espère désormais devenir la première Miss Auvergne à remporter le titre de Miss France. Jusqu'à présent, aucune candidate n'a fait mieux que Clémence Oleksy, deuxième dauphine de Miss France 2011, Laury Thilleman. "J'aimerais bien être la première Auvergnate sacrée Miss France. En plus, on a un nouveau comité. J'aimerais aller le plus loin possible avec ce nouveau comité. Je vais mettre toutes les chances de mon côté", a-t-elle déclaré. Pour ce faire, elle mise sur "son naturel, son dynamisme et sa joie de vivre". "Je fais cela un peu au feeling. Je vais profiter de cette aventure et voir jusqu'où elle va m'emmener".

En ce qui concerne les études, Géromine Prique suit un master de droit des affaires à l'Université Clermont Auvergne et a pour ambition de passer le concours du barreau : "Je n'ai pas encore ma spécialité mais c'est un domaine qui me plaît énormément. J'apprécie notamment étudier la fiscalité." Et la jeune femme a d'autres passions comme celle des animaux. Elle fait du bénévolat à la SPA de Brugheas dans l'Allier.