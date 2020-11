Miss France 2021 : Lyna Boyer, élue Miss Réunion 2020, a été victime de harcèlement scolaire

Alors qu'il a été annoncé que la prochaine cérémonie Miss France serait reportée au 19 décembre prochain en raison de la crise sanitaire, les élections régionales se poursuivent tant bien que mal. Le 31 octobre dernier, la Réunion a trouvé sa nouvelle ambassadrice. Il s'agit de Lyna Boyer, une superbe jeune femme de 21 ans d'1m73 qui avait déjà été élue Première dauphine de son île en 2017.

Lyna Boyer est actuellement en troisième année de licence en Management et se qualifie de "sportive et dynamique". Après ses études, elle aimerait "créer sa marque de vêtement" comme elle l'a annoncé lors du concours. En outre, remporter la compétition Miss France serait une belle manière pour elle de "représenter les valeurs de notre île". Une fois couronnée, la brunette était partie pour entamer un marathon médiatique. Sa première interview fut accordée à ImazPress. L'occasion pour elle d'exprimer toute sa joie d'avoir été sacrée Miss Réunion 2020. "Je suis très heureuse de mon classement, je suis élue Miss Réunion, et je dis merci à toutes les personnes qui ont cru en moi, qui ont voté pour moi. C'est un honneur pour moi de rendre fiers mes parents. (...) Représenter mon île, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi".

Lyna Boyer est d'autant plus fière de la confiance qu'on lui accorde qu'elle va pouvoir mettre en lumière l'une des causes qui lui tient à coeur : le harcèlement scolaire. Un fléau dont elle a été victime durant son adolescence. "J'ai été victime de harcèlement scolaire, mais j'ai su m'en sortir grâce à ma persévérance. Il y a eu des critiques, il y a eu des moqueries. J'ai pris beaucoup sur moi, j'ai eu du mal à en parler à mes parents. C'est pour cela que je veux véhiculer ce message et dire à toutes ces personnes, qui sont dans cette situation, d'en parler."

Elle portera ce message et son combat au Puy-du-Fou d'ici quelques semaines dans l'espoir de succéder à Valérie Bègue, originaire de la Réunion et élue Miss France 2008.