Miss France 2021 : Gwenegann Saillard est Miss Champagne-Ardenne 2020

Ce dimanche 6 septembre 2020 à Sedan, Gwenegann Saillard a été élue Miss Champagne-Ardenne. Elle aura donc l'opportunité de représenter sa région à l'élection Miss France 2021. C'est face à 17 autres prétendantes que la jeune femme de 21 ans a su sortir son épingle du jeu. Un bonheur sans précédent pour la jolie brune qui s'est empressée d'annoncer la nouvelle sur sa page Instagram quelques heures après avoir reçu sa couronne et son écharpe de la main de Clémence Botino. "Je vous remercie énormément... Je n'ai pas les mots... je suis encore sur mon petit nuage ! Merci infiniment pour vos messages, vos votes, votre soutien", a-t-elle écrit.

Une victoire d'autant plus importante à ses yeux que Gwenegann Saillard avait déjà tenté sa chance en 2017. Elle n'avait alors pas dépassé la place de 4e dauphine. "À l'époque, j'étais très jeune. J'avais tout juste 18 ans. Je n'étais pas forcément prête pour vivre une telle expérience. D'ailleurs, j'étais un peu déçue : je pensais faire mieux", a-t-elle confié au journal L'Est Éclair. Aujourd'hui, celle qui succède à Lucille Moine est étudiante en deuxième année d'histoire à l'université Panthéon-Sorbonne et se destine à une carrière de journaliste.

Nul doute qu'elle mettra toutes les chances de son côté pour aller le plus loin possible lors de la compétition nationale. Elle se présente d'ailleurs d'ores et déjà comme une concurrente de taille au vu de ses photos sexy postées régulièrement sur Instagram. Souvent en bikini, elle n'hésite jamais à dévoiler son corps zéro défaut. Mais attention, rien n'est encore joué jusqu'au soir du 12 décembre prochain au Puy du Fou elle est sûre d'affronter au moins huit rivales de taille, à savoir Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barrry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine, Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes, Aurélie Roux, Miss Alsace et Diane Febvay, élue Miss Lorraine.