Miss France 2021 : Diane Febvay est Miss Lorraine 2020

Les élections régionales se poursuivaient ce week-end et c'est Diane Febvay qui s'est démarquée auprès du public pour recevoir à son tour sa première couronne et espérer devenir la prochaine Miss France 2021. La jeune femme de 19 ans représentera la Lorraine où elle a été désignée Miss samedi 5 septembre 2020. Il s'agit d'une victoire très émouvante pour Diane, originaire de Piblange, puisqu'elle a perdu sa mère la veille, Valéria Febvay, maire de sa commune. Cette dernière serait morte des suites d'une longue maladie comme nous l'apprend France Bleu.

En continuant son aventure en dépit de ce drame, Diane Febvay a souhaité faire passer un message. "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection." L'étudiante qui entre en deuxième année de droit à Metz n'aurait laissé passer sa chance pour rien au monde, car sa mère était sa première fan. "On s'était préparé ensemble, et je suis sûre que, de là où elle est, elle est très fière", a-t-elle confié.

Et, bien que la douleur soit vive, une fois sacrée Miss Lorraine, Diane a reçu un soutien sans précédent de la part des habitants de sa commune. "Après la cérémonie, je suis retournée chez moi vers 2h du matin. Et il y avait des voitures, des tracteurs qui étaient là. Ils klaxonnaient pour m'accueillir. C'était vraiment une chose exceptionnelle. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père il y a cinq ans, je me retrouve seule avec ma mamie. Mais je ne peux pas dire que je suis seule avec tout ce soutien."

Diane Febvay succède ainsi à Ilona Robelin, Miss Lorraine 2019 et devient la huitième Miss régionale à être sûre de concourir le 12 décembre prochain au Puy du Fou. Elle s'opposera à Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barrry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine, Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes et Aurélie Roux, Miss Alsace.