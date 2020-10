Miss France : Laura Cornillot, Miss Nord-Pas-de-Calais 2020, en couple en dépit du règlement

En dépit de la polémique autour de la Miss Franche-Comté déchue qui éclabousse le comité Miss France, les élections régionales se poursuivent. Samedi 10 octobre 2020, ce fut au tour du Nord-Pas-de-Calais de désigner sa nouvelle représentante et c'est une certaine Laura Cornillot qui a été élue à Orchies.

Celle qui succède à Florentine Somers a 24 ans, elle est originaire d'Ennevelin, dans la métropole lilloise. Elle a par le passé été élue Miss Lille en 2016 et poursuit depuis des études en communication et en marketing digital. Laura Cornillot est par ailleurs déjà titulaire d'une licence de tourisme. Férue d'équitation depuis son plus jeune âge, elle aimerait ouvrir sa propre agence de voyages spécialisée dans le tourisme équestre. Laura espère que sa simplicité et son authenticité l'aideront à décrocher la couronne de Miss France le 12 décembre prochain au Puy du Fou, comme elle l'a confié au micro de France Bleu Nord.

Forcément, la pression est grande pour la jolie brune étant donné que trois Miss Nord-Pas-de-Calais ont récemment remporté le concours national, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Camille Cerf en 2015, Iris Mittenaere en 2016 et Maeva Coucke en 2017. "Nous allons tout faire pour que Laura devienne la nouvelle Miss France. Elle est déjà très motivée. Il nous reste à développer avec elle les recettes qui ont déjà fonctionné auparavant. Tous les espoirs sont permis !", a déclaré Dominique Vilain-Allard, responsable de l'élection Miss Nord-Pas-de-Calais.

Une Miss en couple

Laura Cornillot est en tout cas déjà bien partie pour attirer les regards sur elle et surtout la curiosité étant donné son statut amoureux. Et pour cause, elle est en couple et elle ne s'en cache pas ! Sur Instagram, il lui arrive de partager quelques clichés d'elle en compagnie de celui qui fait battre son coeur et dont l'identité demeure inconnue. Le 20 mai dernier, elle révélait au détour d'une nouvelle photo qu'ils célébraient leurs trois ans ensemble.

Mais que dit le règlement au sujet des Miss en couple ? Car on le sait, les interdictions et les critères sont nombreux pour participer à Miss France. Et il est indiqué que les candidates à l'élection ne doivent pas avoir d'enfant et qu'elles ne doivent être ou avoir été mariées ou pacsées. Une relation amoureuse reste donc a priori possible tant qu'aucune officialisation n'a été faite. En s'affichant avec son chéri, Laura Cornillot pourrait donc s'attirer les foudres du comité... En revanche, une fois élue, Miss France a le droit d'être en couple et d'en parler, mais elle ne doit faire aucune apparition publique avec son compagnon. Une situation qui met souvent le couple à rude épreuve...