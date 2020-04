Miss France 2020 : Florentine Somers sexy avec sa soeur pour relever un défi

C'est LE défi à ne pas louper sur la Toile en ce moment. Depuis plusieurs jours maintenant, le Pillow Challenge s'est invité dans nos feeds. Le principe est simple : il s'agit de se vêtir d'un ou deux oreillers et d'une ceinture pour transformer le tout en une élégante robe bustier. En quelques jours seulement, le défi a généré plusieurs dizaines de milliers de publications à travers le monde. Les people préférés des Français n'y ont donc pas échappé. Parmi ceux qui ont joué le jeu, on retrouve Florentine Somers. Toujours très connectée, l'ex-prétendante au titre de Miss France ne pouvait pas faire l'impasse sur ce phénomène.

Mais pour se démarquer des autres, la jolie blonde qui représentait le Nord-Pas-de-Calais lors de l'élection a relevé ce challenge en compagnie de sa soeur Justine ! Sur Instagram lundi 13 avril 2020, Florentine a dévoilé le résultat et il est très sexy, notamment grâce à la ressemblance saisissante entre les deux jeunes femmes. Alors, ceux qui étaient déjà conquis par la beauté de la copine de Lou Ruat, ont été ravis de pouvoir voir double en ce début de semaine.

Mais pour Florentine Somers, ce petit jeu était également l'occasion de partager un beau moment avec sa soeur, à laquelle elle est très attachée comme on le comprend à travers sa légende. "Nulle amie ne vaut une soeur, elle est ma folie, ma joie, mes pleurs, mon double, ma moitié, ma bêtise, mon tout, mon amour, tout simplement ma meilleure amie... Je t'aime d'un amour brûlant, ma soeur." De son côté, Justine s'est amusée à détourner les paroles de la célèbre Chanson des jumelles du film musical Les Demoiselles de Rochefort. "Nous sommes les soeurs SOMERS nées sous le signe des fofolles. Mi, Fa, Sol, La, Mi, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol, Ré, Do, aimant l'Apéro, la fête et les bêtises. Mi, Fa, Sol, La, Mi, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol, Ré, Do, nous sommes toutes deux joyeuses et marrantes, mais super chiantes", lit-on. Avec ce challenge réussi, Florentine Somers a sans aucun doute remporté le titre de Miss Confinement !