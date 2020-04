Pillow Challenge : Pauline Ducruet, Milla, Astrid... Sexy en robe oreiller

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de sortie ! Elles communiquent avec leurs fans et le reste du monde grâce aux réseaux sociaux, et s'occupent en relevant de drôles de challenges. Pauline Ducruet, Milla Jasmine et Astrid Nelsia ont craqué pour le Pillow Challenge. En lingerie sous un oreiller, elles embrasent la toile...

Jongler avec du papier toilette, reproduire la chorégraphie d'un tube planétaire ou enfiler un t-shirt en position de poirier : ces dernières semaines, les internautes se sont lancés de surprenants défis. Le dernier en date s'appelle le #PillowChallenge. Son principe ? Faire passer un oreiller, symbolisant le confinement, pour une robe de soirée, vêtement que des millions de modeuses ont hâte de pouvoir reporter.

Les utilisatrices des réseaux sociaux ont fait preuve d'imagination. Toutes ont accessoirisé leurs oreillers d'une ceinture. Des ceintures griffées pour Jessica Thievenin, la craquante licorne Astrid Nelsia, Aurélie Dotremont, Maeva Ghennam, Beverly Bello, Elsa Venset et Hagda Prata, de l'émission Les Anges de la télé-réalité, saison 12.

Comme Astrid et Elsa, Sarah Lopez et Fidji se sont distinguées en évitant l'oreiller blanc classique. Un sac rose à la main, la nouvelle célibataire Sarah (qui a récemment rompu avec Jonathan Matijas) est prête pour aller danser... dans son lit ou son canapé ! Fidji, elle, manifeste son envie de road trip en posant sur le capot d'une voiture.

La créatrice de mode (et fille de la princesse Stéphanie de Monaco) Pauline Ducruet s'est elle aussi prêtée au jeu. Aux #PillowChallenge Awards, à qui remettriez-vous le prix de la nommée la plus sexy en oreiller ?