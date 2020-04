Tom Holland canon torse nu lance un défi à Ryan Reynolds... qui décline

Coronavirus et confinement obligent, les stars de cinéma sont privées de sortie ! Tournages interrompus et avant-premières annulées, elles s'occupent désormais en se lançant des défis sur les réseaux sociaux. Ryan Reynolds a refusé le challenge de son ami Tom Holland. Le duel des super-héros Deadpool et Spider-Man n'aura malheureusement pas lieu...

Les footeux font parler leur précision comme Alain Giresse, Drake fait danser la planète avec le Toosie Challenge, et les acteurs associent force et adresse ! Tom Holland a lancé les hostilités en relevant un défi de son ami Ollie Gardner. Le principe : enfiler un t-shirt dans la position du poirier.

Son challenge relevé, le sexy et musclé Tom Holland a continué la chaîne. L'acteur de 23 ans et héros de Spider-Man: Far From Home (sorti en juillet 2019) a défié à son tour trois amis et confrères. Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds et Harrison Osterfield.