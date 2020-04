M. Pokora : Après la polémique, session danse avec Violet et Christina Milian

Vendredi 3 avril 2020, M. Pokora profitait du jardin de la belle propriété de sa chérie, la chanteuse américaine Christina Milian, à Los Angeles. Il y a trouvé refuge le temps du confinement en France et de l'arrêt temporaire de sa tournée, le Pyramide Tour. Il s'est amusé au soleil avec sa belle et la fille de cette dernière, Violet (10 ans). L'occasion de prouver une nouvelle fois leur grande complicité après la récente polémique.

Sur son compte Instagram, suivi par 2,6 millions de fans, M. Pokora (34 ans) a donc partagé une petite vidéo dans laquelle on le voit danser aux cotés de sa compagne Christina Milian (38 ans) et de Violet. La petite famille - moins Isaiah, né en janvier dernier, que l'on imaginait aisément en pleine sieste - s'amusait à reproduire un mouvement en vogue sur Instagram et TikTok ces derniers temps : le Toosie Slide Challenge. Une petite chorégraphie née d'un clip et d'une récente chanson de Drake. "Un peu de soleil, un peu d'amour, passez une bonne journée", a écrit M. Pokora en légende de sa vidéo déjà vue plus de 600 000 fois.

Sur la vidéo, on pouvait surtout noter que la petite Violet, très à l'aise en danse - et en rap ! - avait toujours sa coupe de cheveux bantu knot, un style afro qui avait donné lieu à une blague douteuse de M. Pokora. Sur Instagram, il avait plaisanté des mini macarons visibles sur le crâne de la jeune fille avec un parallèle en émoji au coronavirus. Vif tollé sur les réseaux sociaux où on l'a accusé de racisme ordinaire et, depuis, l'interprète des tubes l'interprète Tombé, Si t'es pas là ou encore Les Planètes a réagi à sa manière en diffusant plusieurs photos et vidéos de lui avec Violet, prouvant qu'entre eux, il n'y a que de l'amour !