Christina Milian pulpeuse en lingerie bleue, M. Pokora valide

Christina Milian a accouché il y a seulement deux mois d'Isaiah, fruit de son amour pour le chanteur français M. Pokora, mais elle se sent déjà suffisamment à l'aise avec son corps de jeune maman pour poser en lingerie. Isaiah est né le 20 janvier à Los Angeles, alors que M. Pokora avait tout spécialement interrompu sa tournée, le Pyramide Tour, pour être présent pour ce grand moment. qu'il n'aurait loupé pour rien au monde.

Mercredi 1er avril, la chanteuse et actrice américaine de 38 ans s'est dévoilée en lingerie bleue sur Instagram, pour annoncer une grande nouvelle aux 6 millions d'abonnés qui la suivent. Christina Milian est la nouvelle ambassadrice de la marque de lingerie Savage X Fenty de Rihanna. La star de la comédie romantique Falling Inn Love (Netflix) a notamment publié deux photos d'elle sur sa page, posant dans une chemise en jean et un jean, tous les deux ouverts, pour exposer l'ensemble en dentelle bleu électrique qu'elle porte et dans lequel elle se sent si à l'aise.

Depuis la publication de ces deux images à caractère promotionnel, Christina Milian a reçu de nombreux commentaires positifs et de nombreux like, comme celui de M. Pokora. "Applaudissements !!! Hot mama", a commenté son amie et mannequin Shanina Shaik. "Tu me manques", lui a alors répondu Christina. Leur amitié avait permis à M. Pokora de recruter Shanina Shaik pour son clip Les Planètes.