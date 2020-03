M. Pokora confiné à Los Angeles : nouveau craquage capillaire

Laissez M. Pokora avec sa belle-fille de 10 ans (qu'il considère comme sa propre fille) et voilà le résultat ! Le 18 mars 2020, le chanteur français de 34 ans a surpris les 2,5 millions d'abonnés qui le suivent sur Instagram avec une toute nouvelle couleur de cheveux, et pas une teinte passe-partout, plutôt du genre très flashy. Le compagnon de Christina Milian a opté pour... du rose ! "Vivre avec Violet Madison...", a-t-il commenté dans la séquence publiée dans ses stories. Matt y apparaît dans son salon, assis sur un fauteuil, torse nu. Un noeud rose, une licorne et un troll quelque peu énervé complètent le tableau.

Ce n'est pas la première fois que l'interprète des titres Les Planètes, Tombé... change radicalement de couleur de cheveux. On le sait très fan du blond platine et on se souvient qu'en avril 2018, il avait tenté le vert. Une folie qui n'avait pas duré très longtemps.

Contrairement à sa compagne, M. Pokora n'a pas communiqué sur son retour à Los Angeles sur les réseaux sociaux. C'est une fois arrivé sur place que les fans du chanteur ont découvert qu'il avait quitté la France avec sa famille, en raison de la pandémie de coronavirus. La situation est tout aussi délicate aux États-Unis, où Donald Trump a déclaré l'état d'urgence et a appelé les habitants à rester chez eux.

Arrivée en France à la fin du mois de février pour soutenir son amoureux dans la reprise de son Pyramide Tour - qu'il avait mis en stand by pour la naissance de son fils Isaiah le 20 janvier dernier à Los Angeles - Christina Milian sera restée à peine deux semaines. Sa fille Violet, qui a tout récemment fêté ses 10 ans et qui est née de sa relation passée avec le rappeur The-Dream, était également du voyage.