M. Pokora : Torse nu pour s'occuper avec Christina Milian à Los Angeles

Le 12 mars 2020, Christina Milian avait fait savoir aux 6 millions d'abonnés qui la suivent sur Instagram qu'elle était impatiente de rentrer à Los Angeles, alors qu'elle se trouvait depuis deux semaines en France. Elle avait rejoint M. Pokora à la fin du mois de février pour le soutenir dans la reprise de sa tournée, le Pyramide Tour. La chanteuse et actrice américaine de 38 ans était accompagnée d'Isaiah, son fils de bientôt 2 mois, fruit de son amour pour M. Pokora, et de sa fille Violet, qui vient de fêter ses 10 ans et qu'elle a eue avec le rappeur The-Dream.

Mais la situation du couple franco-américain s'est retrouvée bouleversée lorsque le coronavirus a pris une trop grande ampleur. M. Pokora n'a pu assurer que sa date à Amiens le 9 mars, tandis que toutes les autres dates ont dû être reportées, pour sa plus grande déception.

Ainsi quelques heures seulement après avoir indiqué qu'elle allait logiquement rentrée à Los Angeles, Christina Milian avait montré qu'elle avait quitté la France avec Isaiah dans une storie Instagram. Mais rien sur M. Pokora. Sauf qu'il ne fait à présent plus aucun doute que le chanteur français de 34 ans se trouve avec elle en Californie.

Les États-Unis étant à présent eux aussi touchés par le coronavirus, la prévention et la vigilance sont de rigueur. L'heure était au repos à la maison et au jeu chez Christina Milian et M. Pokora le 15 mars 2020. La star de la comédie romantique Fallin Inn Love (Netflix) a publié une vidéo d'elle et Matt jouant au scrabble dans l'après-midi. Il était aux alentours de 15h comme il est possible de voir sur les téléphones qui leur ont permis de compter leurs points de la partie. Christina a été très fière d'indiquer qu'elle avait gagné ! Cette partie s'est faite dans la plus grande décontraction puisque M. Pokora a été filmé torse nu, arborant sa jolie et grande collection de tatouages.

Ce même week-end, l'émission 50 Minutes Inside présentée par Nikos Aliagas (TF1) a proposé un reportage sur M. Pokora. Filmé dans les coulisses de son concert à Amiens, le chanteur s'est notamment confié sur son fils et sur sa déception de voir sa tournée reportée.