Christina Milian : Bye bye la France, elle est partie avec Isaiah

Lorsqu'elle est arrivée à Paris le 28 février 2020, attendue par son compagnon M. Pokora à l'aéroport de Roissy, Christina Milian ne pensait pas qu'elle serait obligée de repartir en urgence. Mais c'est pourtant bien ce qu'il s'est passé.

Ce nouveau voyage en France, la chanteuse américaine de 38 ans ne l'avait pas fait seule, mais avec ses deux enfants : Violet, qui a récemment fêté ses 10 ans et qui est née de sa relation passée avec le rappeur The-Dream, et Isaiah, bientôt 2 mois, fruit de son amour pour M. Pokora. Christina Milian avait rejoint la France pour soutenir le chanteur français de 34 ans dans la reprise de sa tournée, le Pyramide Tour. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu puisque le coronavirus a compromis le retour sur scène de l'interprète de Tombé. Les dates de sa tournée ont été reportées, pour sa plus grande déception, à l'exception de celle d'Amiens. Ce soir du 9 mars, son concert s'était déroulé comme prévu.

Voyant la situation sanitaire se dégrader en France et au courant de l'annonce de Donald Trump, qui a interdit que les Européens voyagent jusqu'aux États-Unis, Christina Milian avait hâte de pouvoir rentrer à Los Angeles avec Isaiah et Violet, comme elle l'avait fait savoir dans l'une de ses stories Instagram le 12 mars.

Son départ de Paris n'aura finalement pris que quelques heures. La compagne de M. Pokora a publié une courte vidéo dans laquelle on devine qu'elle est arrivée dans un pays anglophone, puisqu'un bus passe avec des publicités en anglais. Il pleut et des valises et une poussette apparaissent sur les images. Sans aucun doute celle d'Isaiah. Selon toute vraisemblance, Christina Milian a regagné Los Angeles, mais M. Pokora ne se trouve pas sûrement pas avec elle puisqu'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire américain en tant que citoyen Européen...