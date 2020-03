M. Pokora papa : Ce qu'il veut absolument léguer à son fils Isaiah

Si 2020 ne commence pas de la meilleure des manières, l'année aura tout de même offert son lot de grandes joies. Notamment la naissance du petit Isaiah, le 20 janvier dernier. M. Pokora devenait à cette occasion papa pour la première fois, accueillant cet enfant avec sa compagne Christina Milian. Pour la première fois depuis la naissance de son fils, l'artiste français s'est livré à 50 Minutes Inside (TF1).

Questionné sur sa vie de famille, M. Pokora explique faire beaucoup de sacrifices. "Ma mère me voit trois, quatre fois par an depuis 17 ans", déplore-t-il dans ce sujet diffusé samedi 14 mars 2020. Malgré ce travail très prenant, l'artiste de 34 ans s'efforce de rester présent pour son tout jeune fils. "Et là c'est mon fils pour quelque temps, mais je sais que je le retrouve. Et puis je fais tout ça pour lui laisser quelque chose, pour lui laisser une trace et qu'en grandissant il soit fier et qu'il ait un exemple de réussite dans la vie. Tout ce qu'il y a de plus normal", déclare-t-il tendrement.

Récemment, M. Pokora a fait l'actualité lorsqu'il a critiqué l'annulation des dates du Pyramide Tour à cause de la pandémie de Covid-19. "Évidemment que tout être humain qui travaille pendant 2 ans sur un spectacle, de se voir annuler des concerts, même si c'est pour le bien du peuple français, forcément je ne vais pas me réjouir", a poursuivi le grand ami de Tony Parker. Une pause forcée qui va lui permettre de passer du temps avec le petit Isaiah. "Le public me manque, alors après je suis content, je peux passer un peu plus de temps avec ma famille surtout maintenant que je suis papa, mais le public c'est ma deuxième famille", ajoute M. Pokora.