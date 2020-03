Christina Milian et M. Pokora parents : confidences sur la vie avec Isaiah

Maman d'un petit Isaiah depuis le 20 janvier 2020, la chanteuse et comédienne américaine Christina Milian savoure chaque seconde avec son bébé. Fruit de ses amours avec le chanteur français M. Pokora, le nouveau-né est actuellement en France puisque la jeune femme est venue soutenir son chéri pour les premières dates de la reprise de la tournée Pyramide Tour. Comblée par sa nouvelle vie à quatre (la chanteuse est déjà maman d'une fille prénommée Violet), l'interprète du titre When You Look At Me partage un moment de tendresse avec son fils sur Instagram. En légende d'une photographie où on la découvre paisiblement endormie à côté du nourrisson, elle écrit : "C'est le bonheur. Peau à peau, on s'hypnotise presque l'un l'autre jusqu'à s'endormir."

L'ex du rappeur The Dream raconte ensuite à ses fans comment se déroulent ses journées depuis l'arrivée de bébé. Alors que son chéri a vu plusieurs dates de sa tournée annulées ou reportées à cause de la propagation du coronavirus, Christina peut du coup compter sur la présence de son homme à ses côtés pour s'occuper d'Isaiah. Elle explique : "C'est aussi la première fois en vingt-quatre heures qu'on fait tous les deux une vraie sieste réparatrice ! Les nuits peuvent être dures quand tu changes de fuseau horaire. Papa et moi faisons des tours de garde. Dormir dans mon lit la nuit me manque, mais vous savez quoi ? J'étais faite pour cette routine façon Dracula ! Être parent est définitivement un travail a.m to p.m [titre de l'une de ses chansons signifiant du matin au soir, NDLR]. Qui aurait cru que mes paroles prendraient un tout autre sens ?!"

Dans tous les cas, Christina Milian semble comblée de ce nouveau cadeau nommé Isaiah et termine en ajoutant : "J'adore chaque seconde." Trop choupi !