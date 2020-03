M. Pokora : Son fils Isaiah scolarisé en France ou aux États-Unis ? Il répond !

Chaque jour, nos personnalités préférées donnent de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. En cette période de confinement, ils sont nombreux à partager leurs séries préférées, conseils yoga ou encore leurs passe-temps improbables. Le dimanche 29 mars 2020,M. Pokora s'est laissé aller à un jeu de questions/réponses avec ses abonnés.

L'occasion d'en savoir plus sur les dessous de son confinement. "Je m'occupe de ma petite famille en attendant de pouvoir terminer la tournée !", écrit l'artiste, qui s'était un peu énervé de l'annulation des dates de son Pyramide Tour. Père d'un tout jeune Isaiah, né le 20 janvier dernier, M. Pokora se consacre désormais au bonheur de son bébé et de sa belle-fille Violet (9 ans). Pour lui, la plus belle chose dans la paternité est de "savoir que tout ce que [qu'il a] accompli est pour [ses] enfants". "Les rendre fiers, être un exemple pour eux, leur transmettre des leçons de vie... J'essaie d'être la meilleure version de moi-même quand je suis avec ma famille", poursuit l'interprète de Ouh Na Na.

Pour M. Pokora, tout est clair : Isaiah ira à l'école en France, malgré sa double nationalité et le fait qu'il soit né aux États-Unis. "C'est une organisation. On vit entre les deux pays. Madame travaille aux US et ma belle-fille y est à l'école, mais mon fils fera ses années scolaires en France. J'y tiens et toute la famille est ok pour suivre et adore la France, donc... Quand on a la chance d'avoir plusieurs cultures, il faut en profiter à fond !", explique-t-il. Mais dans quelle langue parle-t-il à son fils ? "D'abord en français, puis plus tard en français !! Il se démerde, il est autant français que ricain", lâche M. Pokora.

Le compagnon de Christina Milian en profite pour le dire encore très clairement : il n'a jamais vraiment quitté la France. "J'y vis toujours entre studio, tournées, promo, tournages, vacances... J'y passe beaucoup de temps et ma famille m'y rejoint de temps en temps", explique-t-il.