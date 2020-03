Natasha St-Pier : Dans toutes les positions pour du yoga spécial confinement

Natasha St-Pier semble tout faire pour conseiller à ses 49 000 abonnés de rester chez eux en pleine pandémie de Covid-19. "On évite de sortir.... et on chante pour passer le temps. Je crois qu'on est capable. Que fredonnez-vous aujourd'hui ?", a-t-elle même martelé, mercredi, en publiant une photo d'elle et d'un mégaphone sur son compte Instagram.