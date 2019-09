Natasha St-Pier : Son fils Bixente fait sa rentrée, la star a peur...

Depuis un récent changement dans la loi, les enfants sont désormais obligés d'aller à l'école dès 3 ans. C'est d'ailleurs l'âge du petit Bixente, fils de la chanteuse québécoise Natasha St-Pier et de son mari français Grégory Quillacq. Il a fait sa rentrée scolaire à la maternelle ce 2 septembre.

Sur son compte Instagram suivi par 42 000 abonnés, Natasha St-Pier a partagé une photo d'elle tenant son craquant petit garçon par la main, sur le chemin de l'école. L'interprète des tubes Je n'ai que mon âme, Tu trouveras ou encore Un ange frappe à ma porte a posé ses valises dans le sud-ouest de la France, d'où est originaire son mari. "Sur cette photo une personne a peur... et ce n'est pas le plus petit...", a commenté avec malice la chanteuse de 38 ans. Quant à Bixente, il pouvait compter sur son doudou, qu'il tenait dans ses bras, pour trouver du réconfort en cas de coup dur dans la journée.

La star, qui se produisait en concert la veille au soir et allait se coucher "vers 3 ou 4 heures du matin" avant de se lever à peine quelques heures plus tard pour accompagner son fils à l'école, a-t-elle peur qu'il lui arrive quelque chose de grave ? Il faut dire que Natasha St-Pier a connu des semaines d'angoisse quand Bixente était tout petit puisqu'il est né avec une malformation cardiaque et a été opéré du coeur. Même s'il est aujourd'hui en bonne santé, cela doit inévitablement susciter un peu d'inquiétude dans son coeur de maman.

Avant sa rentrée, Bixente a passé un très bel été, documenté par la chanteuse sur Instagram. On a ainsi pu voir le duo faisant bronzette, pratiquant le yoga - la chanteuse a obtenu un diplôme et donne régulièrement des cours en parallèle de ses concerts - ou encore en promenade, le petit blondinet ayant notamment droit à une énorme barbe à papa pour son premier jour de vacances !

Thomas Montet