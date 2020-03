Kylie Jenner révèle l'activité insolite qu'elle adore faire en quarantaine...

Kylie Jenner compte bien sensibiliser ses fans aux dangers de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier. Après avoir vu le message du général Jerome Adams à la télévision qui demandait de l'aide aux influenceurs dans la prévention du covid-19, la jeune femme s'est immédiatement emparée de son téléphone pour faire une vidéo à ses abonnés.

Inquiète, elle explique : "Je sais que je vous rappelle déjà tous les jours l'importance du confinement en ce moment. J'en suis à mon neuvième jour de quarantaine (...) Le coronavirus est un danger bien réel. S'il vous plaît, restez chez vous", a-t-elle demandé à ses followers. "Si vous vivez avec vos parents, vous ne voulez pas rentrer chez vous et rendre vos parents malades. Vous pourriez l'avoir, ne même pas le savoir et infecter d'autres personnes. C'est grave et la seule façon de ralentir le processus est de rester chez vous parce qu'il n'y a pas de remède pour le moment".

Agacée de constater que certaines personnes se sentent encore invincibles face à ce virus, elle rappelle : "Personne n'est à l'abri de cette maladie. Les jeunes ne sont pas immunisés. De nouvelles preuves montrent en fait qu'un grand pourcentage des personnes qui se trouvent actuellement à l'hôpital sont de jeunes adultes". Pour terminer elle termine sur une note encourageante et plus positive en ajoutant : "Nous allons traverser ça ensemble. On doit juste s'écouter, se respecter, se mettre en quarantaine."

Il y a quelques jours, Kylie avait révélé que sa grossesse avec sa fille Stormi Webster l'avait aidée à se préparer à la quarantaine car à l'époque, elle ne quittait que très rarement sa maison. Elle a également dévoilé son activité préférée pendant son confinement : les puzzles ! Une nouvelle activité tendance ?