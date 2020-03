Laurence Boccolici en souffrance : "Ma maladie se fiche du confinement"

Laurence Boccolini est toujours très transparente avec sa communauté et surtout en cette période de confinement. Sur Instagram, il ne se passe pas un jour sans que l'animatrice ne donne de ses nouvelles ou ne pousse la chansonnette, maintenant qu'elle s'est découvert une nouvelle passion pour la musique. Mais ces derniers jours, la maman de Willow a fait profil bas, de quoi inquiéter ses fidèles abonnés. Ces derniers, en effet, savent bien qu'elle est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune particulièrement douloureuse qui entraîne une inflammation des articulations et qui a semble-t-il fait son grand retour.

À travers une vidéo, elle explique se retrouver en grande souffrance. "Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Deux jours je crois que je n'ai pas mis de chanson en ligne. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont envoyé des messages en me demandant : 'est-ce que vous allez bien ?' J'ai une polyarthrite et elle s'en fiche du confinement, du Covid, de tout ! Les poussées d'arthrose arrivent quand on ne s'y attend pas. Et ça fait deux jours que j'ai très très mal."

Lorsque de telles crises surviennent, Laurence Boccolini peut d'ordinaire s'apaiser à l'aide de médicaments. Mais voilà, au printemps dernier, alors qu'elle tournait Je suis une célébrité, sortez-moi de là, la jolie blonde a contracté une fâcheuse infection, qui l'empêchant d'avoir recours à ses traitements habituels. "Et comme je n'ai plus le droit depuis mon retour d'Afrique du Sud de prendre des anti-inflammatoires, je navigue avec un Doliprane par jour. Ça fait très très mal. Ça fait deux jours que je n'étais vraiment pas bien ! Je n'avais pas la tête à vous chanter des chansons parce que ça n'aurait pas été terrible", avoue-t-elle avant de promettre de revenir très vite pour proposer ses petits concerts sur la Toile devenus un vrai rendez-vous pour les internautes.