Laurence Boccolini prof de fortune : ce drôle de reproche que lui fait sa fille

Si les enfants sont obligés de rester à la maison pour respecter les mesures de confinement imposées, ils n'échappent pas pour autant aux devoirs. Et c'est aux parents de s'improviser prof dans ce contexte particulier. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager cet exercice périlleux avec leur communauté, à l'image de Sylvie Tellier par exemple et plus récemment de Laurence Boccolini. Cette dernière, maman d'une petite Willow âgée de 6 ans, a notamment fait part d'un drôle de reproche que semble lui faire sa fille régulièrement.

En effet, ce mardi 24 mars 2020, l'animatrice a posté une image sur Instagram sur laquelle était inscrite la phrase suivante : "J'entends encore une fois 'mais la maîtresse elle fait pas comme ça'...". Et d'ajouter avec amusement en légende : "Tous les jours ! Ma life." Si Laurence Boccolini ne compte pas opérer une reconversion dans sa carrière une fois la crise sanitaire révolue, elle peut en attendant compter sur le soutien d'autres mamans dans son cas. "Bienvenu au club... C'est même plus comme on nous a appris à l'époque", "J'en peux plus de cette phrase", "En tout cas j'admire les maîtresses encore plus", "C'est partout pareil ça me rassure", peut-on lire en commentaires.

Heureusement, lorsqu'elle ne donne pas cours, Laurence Boccolini peut s'adonner à sa passion : le chant. Depuis le week-end dernier, elle donne rendez-vous à sa communauté en fin d'après-midi pour leur offrir un petit concert en live depuis son canapé. Une parenthèse enchantée qui ravit ses fans, lesquels ont pu découvrir ses talents cachés de chanteuse lors de sa participation à Mask Singer en décembre dernier, un concours qu'elle a d'ailleurs remporté haut la main ! Alors, à quand l'album ?