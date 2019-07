Laurence Boccolini, sa grave infection mal soignée : "J'ai failli mourir"

Laurence Boccolini vient de donner de ses nouvelles, elle qui a connu des moments difficiles depuis qu'elle a été touchée par une grave infection des reins au printemps dernier sur le tournage de Je suis une célébrité, sortez-moi de là en Afrique du Sud.

Interrogée par Isabelle Morini-Bosc pour RTL, l'animatrice de 56 ans a raconté son difficile retour en France : "A Paris, trois semaines après le tournage, ça allait de plus en plus mal. J'ai fait une pyélonéphrite. Je suis passée à quelques heures de la septicémie, donc j'ai vraiment failli mourir." Et de poursuivre sur son combat qui continue actuellement durant ses vacances : "Je pense que dans plusieurs mois, je serai un peu rétablie. Je vais profiter de l'été pour me reposer complètement et laisser ce qui s'est passé après le tournage loin parce que ce n'est pas un bon souvenir, ça par contre. Mais bon, c'est comme ça."

Pour rappel, le 15 mai dernier, la présentatrice avait annoncé qu'elle était hospitalisée, sans toutefois dévoiler pourquoi. Mais, après avoir découvert une rumeur disant qu'elle avait été victime d'un malaise cardiaque, Laurence Boccolini avait fait une mise au point sur Instagram. Elle révélait alors que c'était à cause d'une infection mal soignée durant le tournage de Je suis une célébrité, sortez-moi de là, en Afrique du Sud, qu'elle était allée à l'hôpital.

"Oui j'ai été hospitalisée, oui c'était grave, et j'ai failli voir le fameux tunnel avec la lumière au bout comme dans Poltergeist (...). J'essaie avec le plus grand mal et le plus de force possible de sortir d'une infection mal soignée lors de mon tournage en Afrique du Sud [pour Je suis une célébrité, sortez-moi de là, NDLR] et qui a salement dégénéré une fois de retour à Paris. (...) Les gens qui m'aiment n'en demandent pas autant. Les gens qui me respectent respectent aussi ce que j'ai envie ou pas de dévoiler", avait-elle écrit.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.