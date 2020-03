Coronavirus : que regarder pendant le confinement ?

Alors que le gouvernement a annoncé la mise en place du Stade 3, à cause de la pandémie de coronavirus qui s'abat sur la France comme ses voisins européens, nous sommes tous forcés de rester chez nous. Résultat : des millions de foyers se retrouvent privés de sortie, avec leurs écran pour principaux compagnons. Plutôt qu'une énième rediffusion des Simpson, nous vous proposons toute une liste de programmes à regarder en cette période singulière.

Pour rester dans le thème

Les plus masochistes d'entre nous apprécieront ce panaché d'oeuvres audiovisuelles apocalyptiques. Sur Netflix, on trouve Bird Box, avec Sandra Bullock, qui parle d'une mystérieuse force qui décime la population mondiale. Il y a également la série documentaire Pandémie, qui revient sur Ebola et autres épidémies virales des dernières années. Les plus braves regarderont même How it ends ou World War Z, qui passera peut-être mieux avec le doux visage de Brad Pitt.

Pour s'aérer l'esprit

Comme en cas de rupture (ou après l'annonce de la fermeture des bars), un bon programme feel good, ça fait toujours du bien. À commencer par The Office (Amazon Prime), qui simulera peut-être un semblant de vie de bureau. La plateforme d'Amazon propose également des petites douceurs comme Ugly Betty ou encore Love Island, présenté par la délicieuse Nabilla.

Chez Netflix, on retrouve des classiques comme Mean Girls, Sex Friends, Tout ce qui brille ou encore Mamma Mia !, histoire de rigoler un peu tout en lâchant des "aww" devant chaque scène de baiser.

Pour toute la famille

Parce qu'il faut aussi occuper les plus petits, et qu'on n'est pas forcément obligés de subir cinquante épisodes de Peppa Pig, Netflix a heureusement un large catalogue de programmes jeunesse. Il vient d'ailleurs d'ajouter des classiques de Miyazaki comme Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro ou encore Kiki la petite sorcière et tant d'autres. Des séries hilarantes comme King Julian, spin-off de Madagascar, ou Baby Boss raviront toute la famille.

Pour faire plaisir aux plus petits, Disney Plus a décidé d'avancer la date de sortie du film La reine des neiges 2, qui sera disponible en France à partir du 24 mars prochain, jour du lancement de la plateforme de streaming. Des films cultes comme Les Indestructibles, Iron Man ou la saga Star Wars seront disponibles...