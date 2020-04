Estelle Denis taquine Raymond Domenech, à cause d'un nouveau raté...

Coronavirus et confinement obligent, les amoureux de sport s'ennuient. Privés de pratique et de spectacle, ils s'occupent en se lançant des défis sur les réseaux sociaux. Estelle Denis et Raymond Domenech ont tenté d'en relever un. L'ancien entraîneur de l'équipe de France a presque réussi... Un raté qui lui a valu une petite moquerie de sa compagne !

Contraints de rester chez eux, les footballeurs du jour se sont d'abord amusés à jongler avec du papier toilette, denrée rare du début de la pandémie de Covid-19. Désormais, ils essayent de faire parler leur précision en essayant de tirer un ballon dans une poubelle.

Le défi lancé par l'ex-footballeur Alain Giresse, 67 ans, a suscité de nombreuses réactions.