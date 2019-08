Raymond Domenech : L'impact de sa demande en mariage ratée sur Estelle Denis

Ce soir de juin 2008, alors que les Bleus venaient d'être éliminés de l'Euro, sans même avoir franchi le premier tour, personne ne s'attendait à ce que Raymond Domenech demande la main d'Estelle Denis en direct sur M6. Et pourtant l'ancien sélectionneur l'avait bien fait, mettant très mal à l'aise sa compagne qui était alors aux commandes de l'émission 100% Foot. Jugeant que ce n'était pas le lieu pour ce genre de grandes déclarations, elle avait préféré esquiver.

Onze ans plus tard, ce moment de télévision aussi surprenant qu'incongru n'est toujours pas oublié. Raymond Domenech revient lui-même sur le sujet dans les colonnes de L'Équipe ce vendredi 23 août 2019. "C'était inapproprié, une vraie erreur de com'... D'autant que cette demande a eu un impact sur la vie et la carrière d'Estelle", commente-t-il. Maintenant que ce fâcheux épisode ne représente plus un sujet sensible dans le couple, il s'autorise à en dire un peu et tente encore de se trouver des circonstances atténuantes : "Estelle m'avait dit : 'Si un jour tu demandes ma main, il faudra que ce soit quelque chose d'exceptionnel, je ne veux pas d'un truc bateau....' Donc j'avais ça en tête..." Malgré le raté de sa demande, l'ancien footballeur et sélectionneur de 67 ans se console en sachant qu'elle en a touché certaines : "Il arrive encore que des femmes me disent dans la rue à ce sujet : 'C'était beau.'"

Deux ans plus tard, Estelle Denis a de nouveau été placée dans une position inconfortable, lorsque son homme a été lynché après le fiasco de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. "Au boulot, personne n'osait rien me dire, on me donnait des petites tapes sur l'épaule comme si j'étais malade", s'est souvenue l'animatrice de 42 ans pour L'Équipe. À son retour d'Afrique du Sud, Raymond Domenech décide de s'octroyer un break en famille en Bretagne, sans se douter qu'il serait pris en chasse par les médias alors que ses deux enfants, Victoire et Merlin nés 2004 et 2007, sont à bord de la voiture. "À l'époque, j'étais blindé, je m'en foutais. Mais c'était compliqué pour Estelle", a-t-il avoué, une analyse confirmée par sa compagne : "C'était l'enfer... Les enfants étaient assis sur la banquette arrière, mon obsession était de les protéger."