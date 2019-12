Miss France 2020, des tensions en coulisses : deux Miss se moquent des rumeurs

L'élection Miss France 2020 fait beaucoup de bruit. Samedi 14 décembre, c'est Clémence Botino qui a été sacrée reine de beauté par les Français, devant de nombreuses candidates pourtant favorites comme Lou Ruat qui finit première dauphine. Une victoire controversée donc qui survient après un mois et demi de compétition marqué par de nombreuses tensions.

En effet, à peine la cérémonie est-elle passée que les langues se délient. Sylvie Tellier a d'ailleurs confié que les candidates s'étaient montrées particulièrement "pestes" entre elles. "Il y a eu des tensions et quelques heurts. C'est rare que je sois obligée de prendre la parole pour dire : 'Les filles, c'est une aventure humaine... soyez gentilles'" a-t-elle révélé au Parisien, parlant même de "mauvaise camaraderie" et de "petites vacheries." Des propos qui font échos à ceux de Miss Limousin. Lors de son passage sur France Bleu Creuse, elle a reconnu une mauvaise ambiance lors du voyage préparatoire à Tahiti. "On était toutes fatiguées, c'était des petites remarques qui n'ont pas plu à certaines personnes... faut savoir en prendre et en laisser !" a expliqué Alison Salapic.

C'est l'attitude de Miss Nord-Pas-de-Calais, alias Florentine Somers, qui a été le plus décriée. La jeune femme éliminée avant le Top 15, serait responsable des tensions en coulisses même si pour l'heure, aucune preuve ne vient appuyer ces rumeurs. Au milieu de ce tourbillon de "on dit", Florentine Somers trouve du soutien auprès de Lou Ruat, sa grande copine de l'aventure. Comme pour venir la défendre, Miss Provence a partagé une série de clichés de leur duo complice via sa story Instagram. En soirée cocktail, en virée bateau ou encore en temps de repos, les deux jolies blondes ont semble-t-il noué une belle amitié. "Florentine Sommers, ta bonne humeur va me manquer" inscrit-même Lou Ruat sur l'une des photos. Une manière de redorer son image ?