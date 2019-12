Miss France 2020 : Clémence Botino victime des tensions entre Miss ? Sa réponse

Samedi 14 décembre 2019, Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 a vu sa vie changer à tout jamais. Élue Miss France 2020 sur la scène du Dôme à Marseille, la jeune femme court déjà les plateaux télévisés et les conférences de presse pour parler de ses premières émotions en tant qu'ambassadrice de la beauté française. Interrogée par Le Parisien, la jeune femme est notamment revenue sur les tensions présentes au sein du groupe de candidates de cette année.

Loin des chamailleries de cour d'école, Clémence Botino a su se montrer mature et prendre du recul par rapport aux rivalités naissantes dans le groupe. "J'étais venue kiffer mon aventure, les petits cancans, c'était au collège et au lycée", affirme la jeune femme de 22 ans. En plus de ne pas avoir pris part à ces brouilles, la belle déclare avoir tenté de les endiguer : "Je voulais enlever les ondes négatives pendant le mois de préparation. Trente filles ensemble, il y aura toujours des rumeurs, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire en fromage", explique-t-elle.

Finalement, Clémence Botino a finit par se concentrer sur son aventure : "Rester éloignée de tout cela m'a permis de me protéger. Certaines candidates à cause de la compétition et des tensions, se sont complètement éparpillées. Je leur disais 'les filles, arrêtez de savoir qui sera dans le top 15, concentrez-vous sur vous-mêmes.' Mais certaines ont eu du mal à suivre mon conseil..."

Samedi soir, face à Lou Ruat, Miss Provence 2019, Clémence Botino a raflé la prestigieuse couronne. Un moment de surprise et d'émotion qui a failli faire défaillir la jolie Guadeloupéenne. Heureusement, soutenue par la sublime Vaimalama Chaves, elle a réussi à reprendre ses esprits et à faire ses premiers pas en tant que Miss France 2020.

Aujourd'hui, Clémence Botino, entourée par Sylvie Tellier et toute la famille des Miss, est parée pour affronter l'année qui l'attend. Entre concours internationaux, représentations à l'étranger et exposition médiatique, c'est une formidable mais rude aventure qui se profile à l'horizon.

On lui souhaite plein de courage et beaucoup de chance !