Miss France 2020 : Vaimalama Chaves fait front pour soutenir Clémence Botino

Afin de féliciter Miss France 2020, Clémence Botino, Vaimalama Chaves (25 ans) a tenu à lui adresser un message tendre et touchant via son compte Instagram. Ainsi suite à la grande élection du 14 décembre 2019, l'ancienne reine de beauté sacrée en 2019 lui écrit : "Bienvenue dans la famille Miss France. Pour toujours près de toi." Sur la photographie qui accompagne cette publication, on voit Miss France 2019 front contre front, tout en tendresse, avec celle qui lui succède. En entrant dans le cercle très fermé des Miss, Clémence Botino pourra désormais compter sur le soutien de celle qu'on surnomme "Vaï", ancienne Miss France au caractère bien trempé, mais aussi sur celui de Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France.

Originaire de la ville du Gosier en Guadeloupe, Clémence a étudié l'art à la Sorbonne. Belle brune de 1,74 m, la jeune femme de 22 ans a séduit le public par son naturel et sa fraîcheur. Très fière de ses origines, Miss France 2020 a rappelé l'un des combats principaux qu'elle compte bien porter tout au long de cette année 2020 : l'écologie.

Suite au sacre de Clémence, Vaimalama a également posté un message pour remercier le comité Miss France et le public qui l'a élue il y a un an. Reconnaissante, elle rend hommage à toutes ces personnes qui lui ont permis de vivre ces expériences incroyables et inoubliables. "C'était une expérience unique qui a fait mûrir et révélé une femme pleine de convictions et d'ambitions. (...) C'était un véritable honneur de porter les couleurs de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. (...) Merci de m'avoir permis de vivre une année pleine d'étoiles. Ce soir je me pose sur la Lune et je regarderai le temps peindre une nouvelle toile", écrit-elle sur Instagram. Une Miss qui a clairement réalisé un départ en beauté !