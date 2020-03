Miss France 2020, l'élimination de Florentine Somers : la raison enfin dévoilée

L'élection de Miss France 2020 s'est déroulée le 14 décembre 2019. Nombreux sont les téléspectateurs qui misaient sur Florentine Somers (19 ans), qui représentait la région Nord-Pas-de-Calais. Mais, contre toute-attente, c'est Miss Guadeloupe qui avait été élue. La directrice générale de la société Miss France Sylvie Tellier s'est exprimée sur le sujet.

Il s'était dit que, lors du voyage d'intégration, Florentine Somers n'avait pas toujours eu une attitude exemplaire avec les autres prétendantes. Des propos parfois confirmés par certains jeunes femmes. "Si Florentine n'était pas parmi les quinze finalistes, c'est qu'elle a en partie échoué aux épreuves de sélection du mois de préparation. Et elle n'a pas non plus convaincu le jury lors de l'oral de présélection, qui s'apparente à un entretien d'embauche. C'est la preuve que Miss France n'est pas juste un concours de beauté. Nous ne sommes plus dans le "sois belle et tais-toi' ! La prise de parole, la culture générale ou l'esprit de camaraderie sont des éléments qui comptent pour devenir Miss France", a quant à elle confié Sylvie Tellier.

Elle a ensuite évoqué l'actuelle Miss France Clémence Botino qui méritait largement ce titre : "Clémence Botino ne faisait pas partie des favorites des journalistes ou sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais je ne suis pas surprise qu'elle ait séduit les Français : elle a une très belle prestance scénique et elle a obtenu la meilleure note au test de culture générale. Clémence méritait réellement cette couronne !"

Interrogée par Purepeople en janvier dernier, Clémence Botino avait expliqué qu'elle n'avait eu aucun atome crochu avec Florentine Somers. En revanche, elle n'a dénoncé aucun acte irrespectueux de sa part : "Je n'ai pas le souvenir de mauvais comportements, comme je l'ai dit, j'étais très en retrait, je pense que c'est aussi dans mon caractère. J'estimais que ces petits enfantillages, c'était l'époque du lycée et moi ça date pour le coup. Mais Florentine, c'est une fille qui est très gentille. Je me rappelle, je faisais l'ouverture de la soirée avec elle en duo, on était les deux premières à passer juste après Robbie Williams et on rigolait. Donc moi, j'ai toujours eu un bon rapport avec elle."