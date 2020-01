Miss France : Florentine Somers peste ? Clémence Botino évoque les coulisses

Le 14 décembre 2019, l'élection Miss France 2020 avait lieu à Marseille. À l'issue de ce concours, c'est Clémence Botino qui a été sacrée, au grand dam de certains téléspectateurs. En effet, nombre d'entre eux pensaient voir Florentine Somers repartir avec la couronne et, pour cause, à 19 ans, la candidate originaire du Nord-Pas-de-Calais était l'une des grandes favorites de la soirée. Mais contre toute attente, la jolie blonde n'était même pas sélectionnée pour intégrer les quinze finalistes. À la suite de cette défaite brutale, Florentine Somers a fait l'objet de nombreuses rumeurs, dont une en particulier qui l'accusait d'avoir été "peste" lors du voyage préparatoire à Tahiti.

Lors d'une interview exclusive accordée à Purepeople.com, Clémence Botino s'est exprimée à ce sujet et a reconnu l'émergence de plusieurs groupes. "Pendant l'aventure, on est divisé en plusieurs groupes, que ce soit à Tahiti ou aussi pendant les répétitions" se souvient-elle. Toutefois, cela n'a semble-t-il en rien perturbé la jolie Guadeloupéenne de 23 ans. "Je ne m'y attendais pas, mais je n'ai pas été directement impactée par tout ce qu'il se passait. Ça ne m'a pas du tout affectée, ni mon aventure, donc je garde un bon souvenir."

Quant à Florentine Somers, Clémence Botino confirme ne pas avoir eu d'atomes crochus avec elle. "C'est vrai que je n'étais pas du tout proche d'elle pendant l'aventure. Elle était beaucoup plus jeune que moi, donc j'avais tendance à m'orienter vers les filles qui avaient relativement mon âge." Néanmoins, notre nouvelle reine de beauté ne dénonce aucun acte irrespectueux de sa part. "Après, je n'ai pas le souvenir de mauvais comportements, comme je l'ai dit, j'étais très en retrait, je pense que c'est aussi dans mon caractère. J'estimais que ces petits enfantillages, c'était l'époque du lycée et moi ça date pour le coup. Mais Florentine, c'est une fille qui est très gentille. Je me rappelle, je faisais l'ouverture de la soirée avec elle en duo, on était les deux premières à passer juste après Robbie Williams et on rigolait. Donc moi, j'ai toujours eu un bon rapport avec elle."

