Miss France 2021 : Anaïs Roux est Miss Rhônes-Alpes 2020

Le 7 novembre dernier, après avoir été reportée une première fois à cause du couvre-feu, a eu lieu l'élection Miss Rhônes-Alpes 2020. À l'issue du concours, c'est Anaïs Roux qui a remporté l'écharpe et la couronne et qui succède ainsi à Chloé Prost. La cérémonie a été présentée par Clémence Botino et suivie sur internet. Les internautes pouvaient alors voter par SMS pour leur candidate favorite.

"Il y a eu des ascenseurs émotionnels, puisque l'élection a été confirmée, puis reportée, menacée d'annulation puis fixée à huis clos. [...] Je ne sais même pas comment ça va se passer pour moi maintenant. Mais ce contexte forge la résilience, c'est sûr. Je suis une éternelle optimiste, donc je vais dire que c'est un atout, que je connais les conditions", a-t-elle confié au Progrès après sa victoire. Et malgré les désagréments causés par la crise sanitaire, Anaïs Roux est sur un petit nuage : "Je ne réalise pas encore. C'était une année exceptionnelle dans tous les sens du terme, le comité a relevé le défi de tenir l'élection et ce n'était pas sans embûche. C'était quand même magique".

À 23 ans, la jolie jeune femme est étudiante en cinquième année d'ostéopathie et avait déjà été élue Miss Lyon en 2019. Cette année-là, elle avait également participé à l'élection de Miss Rhônes-Alpes, sans rencontrer le même succès. "J'avais terminé 3e dauphine, mais je ne voulais avoir aucun regret", a-t-elle fait savoir. Anaïs Roux adore le sport, notamment l'escalade, et les voyages. Son compte Instagam regorge d'ailleurs de clichés pour en témoigner.

Elle défendra sa région à l'élection de Miss France 2021 prévue le 19 décembre prochain. Elle participera également au voyage de préparation à la fin du mois de novembre. Contrairement aux années précédentes, les candidates ne s'envoleront pas vers une destination paradisiaque mais auront à se déplacer qu'à quelques kilomètres de Paris, à Versailles. Le comité Miss France y a privatisé un hôtel de luxe pour qu'elles y suivent des cours de bonnes manières, de défilé et de culture générale.