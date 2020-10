Miss France 2021 : Une candidate disqualifiée, la region renonce au concours

Les élections régionales en marge du concours Miss France continuent de faire beaucoup parler d'elles. Plusieurs candidates ont été écartées de la compétition pour la même raison : la divulgation de photos dites inappropriées. Après Anaëlle Guimbi et Anastasia Salvi, c'est Naïma Dessout qui a été destituée de son titre. La jeune femme de 18 ans avait été élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy 2020 en août dernier. Mais Catherine Vermot de Boisrolin, présidente et déléguée régionale du comité des îles a eu le regret par la suite d'annoncer son impossibilité à concourir à Miss France en raison de la parution de photos non conformes au règlement. La question se pose alors : qui pour remplacer la Miss déchue ?



Et bien personne ! En effet, alors qu'on aurait pu imaginer que la première dauphine de Naïma, Carla Deidda, aurait été le choix logique pour lui succéder ou encore les trois autres candidates de l'élection Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, le comité a tout simplement préféré se retirer de la course nationale. Pas de communiqué officiel pour annoncer la nouvelle mais un simple commentaire laissé sous l'annonce postée sur les réseaux sociaux. "La déléguée régionale de Miss Saint-Martin /Saint-Barthélemy 2020 a ajouté un 'PS' pour dissiper les doutes : 'Naïma ne sera pas remplacée. La région ne sera simplement pas représentée cette année'", ont relevé nos confrères Voici.

L'explication se trouve sans doute dans le fait que le comité a souhaité se montrer solidaire envers Naïma Dessout en lui laissant son rôle ambassadrice de Saint-Martin/Saint-Barthélemy en dépit de la polémique. Il a été estimé que ses photos avaient été prises dans un contexte familial "sans aucune intention ni caractère vulgaire, érotique ou pornographique". "Le comité fait le choix de garder sa candidate au titre régional de Miss Saint-Martin /Saint-Barthélemy 2020 et notre ambassadrice honorera tous ses engagements en cours et à venir". Une candidate en moins dans la course pour la couronne le 12 décembre prochain...