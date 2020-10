Miss France 2021 : Cloé Delavalle est Miss Centre-Val de Loire 2020

À moins de deux mois de l'élection Miss France, la liste des candidates se précise. Le 19 octobre dernier, c'est le Centre-Val de Loire qui a élu sa représentante à Dreux. Il s'agit de Cloé Delavalle, une jeune femme de 23 ans originaire de Chartres et infirmière en neurologie. Après un baccalauréat ST2S, Cloé fait ses études à l'IFSI (Institut Français des Soins Infirmiers) à Dreux. "Les valeurs humaines me tiennent à coeur, on retrouve cela dans les Miss. D'ailleurs, j'ai fait quelques pansements à mes camarades pendant les répétitions", a-t-elle révélé à Actu Chartres. Avec la notoriété qu'elle va acquérir, Cloé souhaite défendre son métier "en faisant de la prévention et de l'éducation sur les pathologies qui existent, souvent méconnues du public".

Elle succède ainsi à Jade Simon-Abadie, candidate très remarquée l'an passée en raison de ses nombreuses mimiques sur scène. Elle avait tout de même réussi à se hisser parmi les quinze finalistes de la compétition. Cloé Delavalle espère au moins faire aussi bien que cette dernière, si ce n'est mieux bien évidemment et peut-être alors remporter la couronne tant convoitée. Pour cela, elle mise sur sa détermination, la même qui l'a fait postuler au titre de Miss Centre-Val de Loire à trois reprises. "Comme quoi, il faut toujours persévérer et aller au bout de ses rêves, a-t-elle confié à L'Est Républicain. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. J'étais dynamique cette année, j'en voulais, parce que c'était la dernière année [où elle pouvait se présenter]. J'ai gagné en maturité, en aisance sur scène et c'est ça qui a payé ce soir".

C'est à l'âge de 18 ans qu'elle tente pour la première fois sa chance, en 2015. Elle est élue 2e Dauphine de Miss Eure-et-Loir, et 2e Dauphine de Miss Centre-Val de Loire. "Je manquais d'aisance sur scène et de maturité", reconnaît-elle auprès du site Actu Chartres. Trois ans plus tard, Cloé participe une deuxième fois au concours et touche du doigt son rêve en devenant 1e Dauphine de Miss Centre-Val de Loire. Si près du but, elle ne pouvait pas renoncer à participer une troisième fois. "J'avais peur de regretter de ne pas me présenter cette année", explique-t-elle. La jolie brune a eu raison puisqu'elle a été élue à l'unanimité par le jury.

Elle peut désormais se préparer à l'élection Miss France, qui se déroulera le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou.