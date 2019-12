Miss France 2020 : Miss Centre Val-de-Loire, moquée, réagit avec humour

L'élection Miss France est décidément toujours pleine de surprises. Ce week-end, la 90e reine de beauté nationale a été élue et il s'agit de Clémence Botino, représentant ainsi la Guadeloupe. Un choix de la part du public qui n'a pas franchement fait l'unanimité auprès des internautes. Mais outre le résultat final, il y a une candidate qui a marqué les esprits, à savoir Jade Simon-Abadie. Miss Centre Val-de-Loire a véritablement fait le buzz sur la Toile après sa nomination pour intégrer les quinze finalistes. Et pour cause, à l'annonce de son nom, la jeune femme a multiplié les grimaces sous l'effet de la surprise, ne semblant alors pas comprendre ce qui lui arrivait.

Il n'en fallait pas plus pour que les twittos fassent preuve d'imagination et détournent ces images pour en faire des "mèmes". Loin d'être vexée, la jolie blonde de 23 ans a fini par réagir en constatant sa nouvelle notoriété sur les réseaux sociaux. Et c'est avec beaucoup d'humour qu'elle a répondu aux moqueries au lendemain de sa défaite. "Quand tu viens pour Miss France et que tu deviens un mème", a-t-elle inscrit, ajoutant avec beaucoup d'à propos le hashtag "#changementdeplan". Un message accompagné d'une photo d'elle les yeux écarquillés et le visage très expressif qui n'a pas manqué de plaire aux internautes. "Vous étiez la plus drôle bravo", "Cette spontanéité, c'est magique", "En plus d'être belle Jade, tu maîtrises le second degré", "Tu es géniale", lit-on dans son fil de commentaires.