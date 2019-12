Clémence Botino, Miss France 2020 : Avant elle, la Guadeloupe a eu d'autres Miss

Le 14 décembre 2019, Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019, a remporté le précieux titre de Miss France 2020 avec 31,95% des voix. Quelques heures plus tôt, à Londres, Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018 et première dauphine de la Miss France 2019 Vaimalama Chaves, terminait 2e du concours Miss Monde (Miss World), dauphine de Miss Jamaïque. Un grand jour pour la région d'outre-mer, qui n'avait plus connu de tel honneur depuis un moment...

Si Clémence Botino est devenue la 90ème Miss France, elle est aussi la troisième Miss régionale de Guadeloupe à rapporter la couronne sur l'île. Avant elle, Véronique de la Cruz (en 1993, ensuite 6e au concours Miss Monde) et Corinne Coman (en 2003) ont triomphé lors de l'élection Miss France. A noter que la Guadeloupe a également donné à Miss France deux premières dauphines : avant Ophély Mézino en 2019, Sandrine Bisson, Miss Guadeloupe 2001 et aujourd'hui déléguée régionale du comité, avait porté cette écharpe en 2002.

Très heureuse d'avoir été sacrée, Clémence Botino a confié ses toutes premières impressions à Jean-Pierre Foucault. "C'est encore plus beau que tout ce dont j'avais rêvé. Les Guadeloupéens, merci. C'est grâce à vous tout ça, c'est pour vous. J'ai hâte de rentrer en Guadeloupe et de partager ça avec vous. Je vous l'offre, c'est mon cadeau et vous me l'avez rendu aussi ce soir, merci !", a-t-elle déclaré les yeux encore humides d'émotion.