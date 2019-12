Miss France 2020 : Les grimaces de Miss Centre Val de Loire rendent fou Internet

À défaut d'avoir été élue Miss France 2020, titre qui est revenu à Clémence Botino (Miss Guadeloupe), Jade Simon-Abadie est devenue incontestablement Miss Twitter pendant le grand concours de beauté organisé le 14 décembre 2019 à Marseille et retransmis en direct sur TF1. Sélectionnée pour faire partie des quinze finalistes, Miss Centre - Val de Loire a été visiblement très étonnée d'avoir été choisie parmi les trente candidates.

Sélectionnées par le jury de pré-sélection qui s'est réuni le 11 décembre dernier, les quinze finalistes devaient répondre à plusieurs critères. Des tests ont par exemple été réalisés pour noter leur culture générale et leurs connaissances. Au-delà de leur savoir, leur comportement et leur savoir-vivre a aussi été très observé pendant le voyage à Tahiti (qui s'est d'ailleurs parfois mal passé, de l'aveu même de Sylvie Tellier).

Miss Twitter 2020

À l'annonce de son nom et lorsqu'elle découvre qu'elle fait partie des finalistes, le jeune femme de 23 ans écarquille les yeux et, le visage très... expressif, ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Pas à l'aise, Jade est même complètement perdue, par la suite, au moment de prendre la parole, glissant un timide "D'accord... merci" à l'homme lui tendant le micro.

Visiblement stressée, Miss Centre - Val de Loire a déclaré face au public : "L'aventure Miss France, j'en ai rêvé depuis toute petite et puis j'ai grandi. Et en grandissant, j'ai pu voir qu'au-delà des belles robes et des paillettes, il y a cet incroyable rayonnement qui permet d'avoir une voix. (...) Et puis je voulais ajouter que ce rêve, c'est vous qui en avez fait une réalité. Alors, quelle que soit l'issue ce soir, je voulais vraiment vous dire merci."

Étudiante en Master 2 communication des entreprises et des institutions, la jeune femme ne s'attendait certainement pas à susciter de telles réactions sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes n'ont pas pu s'empêcher de se moquer de Jade avec des tweets rivalisant d'ironie...

Le bon côté des choses ? Miss France 2020, Clémence Botino, n'a peut-être même pas eu autant de succès et de réactions sur ses prestations que Jade sur Twitter !