Miss France 2021 : Coralie Gandelin est Miss Franche-Comté 2020 après un abandon

L'aventure aura été de très courte durée. Dimanche 4 octobre 2020 avait lieu l'élection de Miss Franche-Comté à Morteau, à l'issue de laquelle Anastasia Salvi a été élue à l'unanimité par les membres du jury. Un véritable rêve pour cette étudiante de 23 ans qui a pourtant pris la lourde décision de renoncer à son titre. À travers un post Instagram publié ce mardi, Anastasia a fait savoir qu'elle ne représenterait finalement pas sa région le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou lors du concours Miss France 2021, sans toutefois révéler les raisons de son abandon. "Je tiens à vous présenter mes excuses à vous, qui avez voté pour moi et qui étiez peut-être dans la salle ce dimanche après midi", a-t-elle simplement adressé à ses fans.

En attendant d'en savoir plus, c'est sa première dauphine qui a été désignée pour prendre sa place. Elle s'appelle Coralie Gandelin, elle a 23 ans et elle est en cinquième année de médecine vétérinaire. Originaire de La Chailleuse dans le Jura, elle a remporté l'écharpe de Miss Jura 2020 le 27 juin dernier. Sur sa page Instagram, Coralie a réagi à sa nomination inespérée. "Seconde Chance - Aucun mot ne pourrait être à la hauteur de mon émotion :⁣⁣ ATTRISTÉE pour ma petite Ana qui se retire de l'un de ses rêves⁣⁣. COMBLÉE de joie et d'euphorie de partir avec vous porter les couleurs de la Franche-Comté le 12 décembre au Puy-du-Fou⁣⁣. SURPRISE par cette vie, si imprévisible⁣⁣. Merci Merci Merci à tous ceux qui ont cru en moi dimanche, cette écharpe, c'est grâce à VOUS qui me portez", a-t-elle écrit.

Si elle n'était pas le premier choix, Coralie pourra néanmoins compter sur le soutien des Francs-Comtois. Elle a d'ailleurs d'ores et déjà reçu beaucoup de messages bienveillants en commentaires de sa publication. Elle sera sacrée officiellement Miss Franche-Comté le week-end prochain, dans son département natal, le Jura.