Miss France 2021 : Abandon mystérieux d'Anastasia Salvi, Miss Franche-Comté

Elle avait tout pour devenir une candidate redoutable à la prochaine élection Miss France 2021. Et pour cause, Anastasia Salvi a été élue à l'unanimité dimanche 4 octobre 2020 Miss Franche-Comté. À 23 ans, l'étudiante en création et marketing digital s'était dans la foulée dite "honorée" de pouvoir représenter sa région en décembre prochain et ne s'était pas privée d'exprimer sa "joie intense" sur ses réseaux sociaux.

Mais coup de théâtre, Anastasia a finalement décidé de céder sa couronne et son écharpe. En effet, ce mardi 6 octobre, deux jours après son sacre, la jolie brune a posté un message sur Instagram annonçant son retrait de la compétition nationale. "Je m'adresse à vous aujourd'hui pour une annonce importante. Je ne pourrai malheureusement pas poursuivre l'aventure Miss Franche-Comté. Je tiens à présenter mes excuses à vous, qui avez voté pour moi et qui étiez peut-être dans la salle ce dimanche. Vous ne comprendrez peut-être pas cette décision, mais tout comme moi, je vous demande de soutenir celle qui me succédera. Je soutiendrai à 200% la Miss qui vivra l'aventure Miss France parce que les Miss de Franche-Comté c'est d'abord une histoire de solidarité, de partage et d'amitiés", a-t-elle écrit sans apporter davantage de détails.

Une nouvelle choc pour ceux qui la voyaient déjà succéder à Clémence Botino. En commentaires, ils ont été nombreux à déplorer sa décision. "C'est tellement dommage", "Je t'avoue qu'on est surpris de cette annonce, te voir aller représenter la Franche-Comté était une joie immense", "En espérant que ce soit réellement ton choix...", peut-on lire notamment. Pour l'heure ni le comité régional ni celui de Miss France n'a apporté d'explications à ce retournement de situation, incitant simplement à respecter sa vie privée. En revanche, il a été confirmé que, comme le veut le règlement, c'est la première dauphine d'Anastasia Salvi, Coralie Gandelin, qui endossera le rôle de Miss Franche-Comté 2020.