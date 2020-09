Miss France 2021 : Julie Tagliavacca est Miss Pays de la Loire 2020

Julie Tagliavacca, une Angevine de 24 ans, a été élue Miss Pays de La Loire 2020 dans la soirée de vendredi 25 septembre 2020. Elle a réussi à se démarquer en faisant partie des seize candidates désireuses de décrocher la couronne lors de la cérémonie organisée à Château-Gontier-sur-Mayenne.

C'est la deuxième fois que Julie Tagliavacca, originaire de Maulévrier, dans le Maine-et-Loire, participait à cette compétition. "J'ai beaucoup travaillé sur le plan mental et physique. Je faisais deux à trois sessions de sport intensives par semaine, j'ai préparé mon discours, j'ai pris des cours de maquillage et de coiffure. J'ai aussi demandé à un couturier, qui est aussi mon ami, de dessiner ma robe", a-t-elle admis auprès de France Bleu. Elle a d'ailleurs remporté l'élection dans une magnifique robe bleu ciel pailletée.

La jolie jeune femme est diplômée d'un master de marketing international et a déjà créé une entreprise de mode et de bijoux vendus en ligne. Lors de son discours devant les juges, elle a déclaré avoir pour but de mettre en avant le beau patrimoine de sa région tout en incarnant la femme moderne qui aime entreprendre. En outre, elle est très engagée dans la lutte contre le cancer depuis que son père est tombé malade.

Julie défendra donc les Pays de La Loire lors de la cérémonie de Miss France 2021, attendue le 12 décembre 2020 au Puy du Fou, en Vendée. Elle disputera la première place avec déjà onze rivales de taille, à savoir Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barrry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine, Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes, Aurélie Roux, Miss Alsace, Diane Febvay, élue Miss Lorraine, Gwenegann Saillard, élue Miss Champagne-Ardenne, Emma Arrebot-Natou, élue Miss Midi-Pyrénées et Laura Lourenço, élue Miss Ile-de-France.