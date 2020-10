Miss France 2021 : Tara de Mets est Miss Picardie 2020

Une candidate de plus peut se préparer au concours Miss France ! Dimanche 11 octobre, Tara de Mets a été élue Miss Picardie 2020 à Beauvais au bout d'un show de trois heures qui a vu défiler 15 candidates. Cette Clermontoise de 21 ans succède ainsi à Morgane Fradon, élue l'année passée.

Malgré son jeune âge, Tara fait déjà preuve de beaucoup de détermination, de par le fait qu'elle est actuellement étudiante en quatrième année de médecine à Amiens (Somme). "Une vocation depuis toute petite", comme on l'apprend sur son compte Instagram, elle qui a toujours été "admirative" des soignants et de leur univers. "Mais je ne sais pas encore quel service : chirurgie orthopédique, maxilo-faciale ou ORL ? Je ferai mon choix à la fin de la 6ème année. Au bout de la 7ème, j'entrerai à l'hôpital", a-t-elle précisé à L'Observateur de Beauvais. Un parcours qui rappelle forcément celui d'une certaine Marine Lorphelin... En outre, la jolie blonde est très attachée aux valeurs de sa région, dont la "générosité" et la "convivialité".

Sur Instagram toujours, elle a partagé un message émouvant après sa victoire. "Déjà 24 heures que vous m'avez fait l'honneur d'être élue Miss Picardie 2020 et je ne réalise toujours pas, je suis encore sur mon petit nuage... Je tenais à remercier chaleureusement ma famille et mes amis qui sont venus me soutenir. (...) Je remercie également le comité Miss Picardie qui nous a permis de faire une très belle élection en public. (...) Pour finir j'ai une pensée particulière pour toutes les candidates, sans qui cette aventure n'aurait pas été aussi belle. Merci pour ces moments passés ensemble."

Désormais, Tara peut se consacrer au concours national : "À présent, j'ai besoin de vous plus que jamais pour décrocher la couronne de Miss France 2021 afin de faire briller la Picardie ! Je vous donne donc rendez vous le 12 décembre sur TF1". La Picardie n'a pas "brillé" au concours Miss France depuis le sacre de Rachel Legrain-Trapani, élue en 2006.